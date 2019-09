Pennyworth: Alfred in azione nella nuova clip del prossimo episodio

Pennyworth sta ottenendo dei buoni risultati e i fan sono rimasti favorevolmente colpiti dagli episodi di questa prima stagione dello show che racconta le origini di Alfred Pennyworth, colui che diventerà in futuro il maggiordomo della famiglia Wayne e assistente personale di Bruce, anche nella sua evoluzione in Batman.

A scioccare i fan in questa prima stagione è stata la morte della fidanzata di Alfred, uno dei personaggi principali della serie fino alla parte centrale di questo primo ciclo di episodi. Il futuro di Alfred e della stessa serie ha preso una direzione inaspettata e ora nella nuova puntata Alfred continuerà la caccia all'uomo che l'ha uccisa.



Il nuovo episodio dello show s'intitola 'Julie Christie' e negli States non andrà in onda prima di domenica sera ma un'anteprima di quello che accadrà nell'episodio è raccontato nella clip di Pennyworth diffusa poche ore fa.

Alfred viene visto entrare in un ufficio militare e chiedere giustizia per la morte di Esma. La versione di Alfred interpretata da Jack Bannon è piuttosto diversa dal personaggio che abbiamo visto negli adattamenti precedenti, al di là del fatto che si tratta di una sua versione più giovane.

"Michael Caine ha insistito sul fatto che Alfred fosse un soldato ma è un dettaglio che non è mai esistito prima nel canone della storia" ha scherzato Bruno Heller "Ecco perché è oscuro e violento, perché l'anima di Michael Caine è oscura e violenta" ha proseguito ironicamente il creatore dello show.

Bruno Heller aveva già parlato di Alfred e delle differenze con Gotham e si era soffermato, insieme agli altri autori, sulle potenzialità di Pennyworth per il futuro, dopo la messa in onda della prima stagione. In Italia lo show sarà distribuito su Starz Play.