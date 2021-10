Pennyworth, annuncio a sorpresa al DC FamDome: la stagione 3 arriva su HBO Max

In un video rilasciato nel corso del DC FanDome Jack Bannon e Ben Aldridge, rispettivamente interpreti di Alfred e Thomas Wayne, hanno annunciato un po' a sorpresa che la produzione della terza stagione di Pennyworth si sarebbe spostata su HBO Max.

Ma gli annunci per questo show non sono finiti qui. I nuovi episodi della serie andata fin qui in onda su Epix arriveranno sulla nuova emittente nel 2022 e ci porteranno avanti nel tempo. Pennyworth 3 sarà infatti caratterizzata da un significato salto temporale. La storia di Alfred e Thomas Wayne sarà adesso ambientata 5 anni dopo i fatti del finale della stagione 2, la guerra civile è finita e una rivoluzione culturale ha cambiato per sempre il mondo in cui vivono i nostri protagonisti, aprendo le porte ad una nuova epoca dominata non solo da straordinari supereroi ma anche da prepotenti supervillain.

Nel cast della terza stagione, composta come le precedenti da dieci puntate, ci sono anche Dorothy Atkinson, Emma Paetz, Paloma Faith, Ryan Fletcher,Ramon Tikaram, Harriet Slater e Simon Manyonda.

Sebbene non si attendesse l'annuncio al DC FanDome, da tempo ormai si parlava del possibile passaggio di Pennyworth ad HBO Max, considerato che questa piattaforma streaming è ormai la casa di quasi tutte le produzioni di rilievo dell'universo DC.

Tra l'altro allo stesso evento è stato rilasciato anche un video dal dietro le quinte di Superman & Lois. Voi riuscite a stare al passo con tutte queste serie targate DC? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.