Pennyworth, arriva il fumetto sequel della serie su Alfred

La seconda stagione di Pennyworth è terminata da poco, e ancora tutto tace su una possibile terza stagione della serie con Jack Bannon, ma le avventure del giovane Alfred non finiscono certo qui...

Mentre in America si discute di un passaggio su HBO Max per le stagioni già esistenti di Pennyworth, e continuano le conversazioni su un'eventuale terza stagione, la serie prequel di Alfred potrà presto vantare un fumetto tie-in intitolato anch'esso Pennyworth.

La serie cartacea composta da 7 numeri fungerà infatti da sequel per gli eventi della seconda stagione dello show, ma da prequel per la sua tenuta come maggiordomo di casa Wayne.

"Esplorando gli anni tra la serie tv e il presente, Pennyworth racconta il seguito delle avventure di Alfred Pennyworth come agente di controspionaggio del MI6, questa volta nella Russia sovietica, all'epoca della Guerra Fredda. Quando Alfred e il suo partner ricevono informazioni su delle armi nucleari prodotte vicino al Circolo Polare Artico, si offrono di infiltrarsi nella remota base militare per indagare e apprendere i dettagli dell'operazione. Ma le cose non vanno esattamente come previsto, e le ramificazioni di questa missione potrebbero essere a raggio ancora più ampio di quanto ci si potesse immaginare, e il nostro maggiordomo viene trascinato nuovamente nel suo passato..." si legge infatti nella sinossi ufficiale del fumetto che uscirà ad agosto per il mercato estero.