Pennyworth: cancellata la serie su Alfred dopo tre stagioni da HBO Max

Questo è un periodo sicuramente di transizione per Warner Bros. Discovery, che dopo la fusione ha deciso di ripartire da zero con i suoi adattamenti dai fumetti e creare il nuovo DC Universe. Le prime conseguenze sono la cancellazione di quegli show sviluppati in precedenza, tra cui ora figura anche Pennyworth, la serie sul maggiordomo di Batman.

Variety ha confermato, infatti, che Pennyworth è stata cancellata da HBO Max dopo tre stagioni. La terza stagione, intitolata ufficialmente Pennyworth: The Origin of Batman's Butler, è stata la prima dello show ad arrivare direttamente su HBO Max. La serie aveva debuttato originariamente su Epix nel 2019, mentre la seconda stagione è andata in onda su quello stesso canale in due tranche nel 2020 e nel 2021. La terza stagione era stata lanciata su HBO Max nell'ottobre 2022.

"Con HBO Max che non procederà con un'altra stagione di Pennyworth: The Origin of Batman's Butler, siamo molto grati al creatore Bruno Heller e ai produttori esecutivi Matthew Patnick, Danny Cannon e John Stephens, insieme alla Warner Bros. Television, per la loro brillante, unica e avvincente rappresentazione delle origini di Alfred Pennyworth, uno dei personaggi più iconici del mondo di Batman", ha dichiarato un portavoce di HBO Max in un comunicato.

"Un'incredibile miscela di azione, dramma e umorismo, per tre stagioni, Pennyworth: The Origin of Batman's Butler ha portato i fan in un viaggio allucinante nel mondo eccentrico di Alfred e agli inizi di supereroi e supercattivi all'avanguardia".

Se il titolo non fosse già abbastanza chiaro, la serie raccontava le origini di Alfred Pennyworth, noto soprattutto come il maggiordomo di Batman. Jack Bannon interpreta Pennyworth, un ex soldato della SAS che fonda una società di sicurezza nella Londra degli anni Sessanta. Durante questo periodo, inizia a lavorare con i giovani Thomas Wayne (Ben Aldridge) e Martha Wayne (Emma Paetz). Il cast comprendeva anche Paloma Faith, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Ramon Tikaram, Harriet Slater e Simon Manyonda.

Chiaramente, Warner sta facendo pulizie per preparare le sue piattaforme all'esordio del DC Universe annunciato da James Gunn pochi giorni fa. Dall'anno prossimo, con il debutto di Creature Commandos, le storie raccontate al cinema e sul piccolo schermo comunicheranno tra loro. Guardate questa infografica dei progetti DC Universe che riassume meglio la timeline.