Pennyworth e il collegamento con l'Arkham Asylum nella premiere della seconda stagione

Nella prima stagione della serie che racconta le origini del maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, ci sono state pochissime indicazioni che Pennyworth fosse collegata all'Universo DC e a il mito di Batman, ma nella premiere della seconda stagione qualcosa è cambiato.

La serie è ambientata negli anni ‘60 e comprende anche Thomas Wayne e Martha Kane, i futuri genitori di Batman che farà il suo debutto in Pennyworth, ma nonostante questo i collegamenti sono stati finora pochi. Nella premiere della seconda stagione però, viene menzionato l'iconico manicomio criminale Arkham Asylum di Gotham City.



La premiere ha luogo un anno intero dopo gli eventi del finale della prima stagione. Ora Thomas Wayne non è più a Londra: è tornato a casa negli Stati Uniti, a lavorare presso la sede della CIA.



Quando lo vediamo, sta spiegando ai suoi superiori il deterioramento della situazione nel Regno Unito. Spiega che la Raven Society, che ora si è evoluta nella Raven Union, ha quasi invaso e preso il controllo dell'intera contea.



L'unica città rimasta in piedi è Londra, il paese è in uno stato di guerra civile e una volta che Londra cadrà, prevede che si scatenerà l'inferno. È allora che Thomas menziona l'Arkham Asylum. Sebbene non appaia in Pennyworth, la sua menzione è comunque degna di nota, perché conferma la sua esistenza nell'universo della serie televisiva e che già negli anni ’60 era conosciuto come un luogo oscuro.