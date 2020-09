Pennyworth, ecco come sarà introdotto Batman nella seconda stagione della serie

Sarà anche una serie prequel su Alfred, ma anche Pennyworth avrà il suo Batman. Ecco come verrà introdotto il personaggio di Bruce Wayne nella seconda stagione dello show.

Durante il secondo appuntamento con l'evento virtuale DC FanDome è stato annunciato che Bruce Wayne farà la sua apparizione nella seconda stagione della serie con protagonista Jack Bannon.

Come, vi chiederete voi, se si tratta di un prequel ambientato parecchi anni prima della venuta dell'Uomo Pipistrello? Beh, nel più naturale dei modi... Nel pancione di Mamma Martha (Emma Paetz).

Nei nuovi episodi, infatti, Martha Kane (Mrs. Wayne) porterà in grembo il figlio di Thomas Wayne (Ben Aldridge).

E a proposito di Thomas Wayne e Batman, in passato Aldridge aveva espresso il desiderio di interpretare il Batman di Flashpoint: "L'ho menzionato un paio di volte a Bruno [Heller, il creatore dello show], ma si è limitato a ridermi in faccia, quindi non saprei. Ma vedremo una versione più dark di Thomas Wayne in Pennyworth. Non è tutto questo cittadino modello. Vedremo elementi di quell'oscurità caratteristica del personaggio di Batman che risiede in lui, e ne avremo dei barlumi durante tutto il corso della serie, quindi è decisamente qualcosa da tenere sott'occhio" aveva dichiarato in una precedente intervista.

Intanto, alla seconda stagione di Pennyworth si sono aggiunti anche James Purefoy e altri quattro attori che andranno a rimpolpare un già interessantissimo cast.

Vedremo, dunque, cosa ci riserverà il ritorno di Pennyworth.