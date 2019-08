Pennyworth darà spazio alla relazione dei genitori di Batman

Pennyworth, la serie in onda sul canale Epix, è un prequel ambientato nell'universo di Batman e segue le vicende del suo storico maggiordomo, Alfred Pennyworth (Jack Bannon), nel corso delle sue avventure nel corso degli anni '60.

La serie, però, si concentrerà anche su altri personaggi ed è già stata confermata l'importanza di Martha Kane (Emma Paetz), la futura mamma di Bruce Wayne, che tutti noi sappiamo essere Batman. In realtà, sarà dato ampio spazio anche a Thomas Wayne (Ben Aldridge) e alla relazione tra i due personaggi, che rappresenterà uno degli archi narrativi più importanti della prima stagione.

Durante il Comicon, Aldridge ha spiegato che un aspetto interessante della serie è quello di approfondire aspetti che non vengono rivelati nei fumetti o nelle trasposizioni cinematografiche. "Quello che vediamo nei fumetti, in sostanza, è che viene assassinato", ha affermato l'attore nei riguardi di Thomas Wayne. Il producer Danny Cannon ha invece spiegato che la storia di Thomas Wayne e Martha Kane aiuterà a comprendere meglio anche il personaggio di Batman stesso, definito come un ragazzo "schizofrenico" a causa di conflitti morali determinati dai caratteri differenti e talvolta contrastanti dei genitori.



Pennyworth, che promette atmosfere dark, ha debuttato il 28 luglio in America e arriverà in Italia sulla piattaforma di streaming Starz Play.