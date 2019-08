Pennyworth: Emma Paetz parla dell'arrivo di Martha Kane nella serie

Pennyworth è in onda sul canale Epix e questa notte verrà trasmesso il terzo episodio, intitolato Martha Kane. Il personaggio, che ricordiamo essere la moglie di Thomas Wayne e madre di Bruce, ossia Batman, esordirà nella serie, in cui avrà un ruolo principale, e per l'occasione, l'attrice Emma Paetz ha parlato di cosa possiamo aspettarci.

La Paetz ha affermato che Martha dovrà affrontare diversi cambiamenti nel corso della stagione. “All’inizio sembra avere tutto sotto controllo. Sa di avere un codice morale dentro se stessa e pensa di sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Pensa anche che farà sempre la cosa giusta, a ogni costo”. Le sue convinzioni, però, verranno messe alla prova.



“Si ritroverà a farsi molte domande riguardo ciò cui crede e sul perché compie determinate azioni”. Secondo l’attrice, è molto interessante interpretare “qualcuno di intelligente e determinato che deve mettere alla prova le proprie convinzioni e le proprie azioni, trovandosi in difficoltà”. Martha Kane avrà anche dei momenti più “oscuri” nel corso della stagione, e la Paetz ritiene che sia stato appagante esplorare questi aspetti del personaggio, che risulta così più sfaccettato.



Pennyworth darà spazio alla relazione dei genitori di Batman, ma le cose verranno introdotte con calma e all'inizio Martha Kane lavorerà come spia insieme ad Alfred Pennyworth. In precedenza, Ben Aldrige aveva sottolineato l'importanza che la donna rivestirà nello show.