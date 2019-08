Pennyworth: Hainsley Lloyd Bennet sul rapporto tra Alfred, Dave Boy e Bazza

Oltre a raccontare la nascita del rapporto tra Alfred e i genitori di Bruce Wayne, Thomas Wayne e Martha Kane, Pennyworth ha introdotto anche due personaggi con il quale il futuro aiutante di Batman è cresciuto durante il suo periodo nell'esercito.

Stiamo parlando di Dave Boy e Bazza, i due migliori amici di Alfred. Parlando con Comicbook.com riguardo alla serie Epix, l'interprete di Bazza Haisnely Lloyd Bennet ha dato la sua interpretazione sulla personalità dei tre personaggi.

"Non sappiamo davvero da quanto tempo si conoscono ma chiaramente se hanno servito insieme nell'esercito il loro legame si è sviluppato" ha detto Bennet durante l'intervista. "I ragazzi fanno riferimento a molte altre missioni a cui hanno partecipato durante lo show e sappiamo che si sono salvati la vita a vicenda molte volte."

Secondo l'attore i due personaggi rappresentano tre diversi stati d'animo: "L'ottimismo, il realismo/pragmatismo, e il pessimismo/nichilismo. Alfred è ovviamente l'ottimista. Ha un grande dialogo in cui dice 'Il mio amico spagnolo dice che la vita è una commedia o una tragedia e io preferisco farmi una risata'. Non riesco a pensare a qualcosa che descriva Alfie meglio di questo. Non gli piace la violenza ma ama imbrogliare la morte. Dave Boy è il pessimista/nichilista, ha un atteggiamento menefreghista. Credo che l'unica volta in cui si sente vivo è quando non sente conflitti di qualche tipo e non beve per colmare il vuoto. Bazza invece è realista e molto pragmatico. Descrive le situazioni per come sono e raramente si lascia trascinare dai sentimenti. Perché Bazza è talmente competente in quello che fa che non viene condizionato dalle situazioni violente e fa solo quello che deve fare."

La prima stagione di Pennyworth sta andando in onda negli Stati Uniti e si prepara a tornare il 25 agosto con il sesto episodio intitolato "Cilla Black". Nel frattempo vi rimandiamo allo sneak peek del 5° episodio e alle dichiarazioni degli autori sulle potenzialità di Alfred e dei villain.