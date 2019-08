Pennyworth: Jack Bannon rivela il suo interprete preferito di Batman

L'universo di Batman sarà nuovamente ampliato in televisione con l'arrivo di Pennyworth, la serie targata Epix che esplorerà il passato del leggendario maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred. Intervistato da Variety, l'interprete del giovane Alfred Jack Bannon ha rivelato qual è il suo interprete preferito del Crociato Incappucciato.

La scelta dell'attore è ricaduta, come per tanti, sul Batman che ha visto sul grande schermo da ragazzo: in questo caso Christian Bale nella trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan.

"Non ho letto i fumetti crescendo quindi quei film per me sono i migliori" ha detto Bannon. "Ero molto giovane per quelli di Michael Keaton, ma quando li ho visti ho trovato anche quelli brillanti"

Non a caso in passato Bannon ha raccontato della sua "pessima imitazione di Michael Caine" fatta durante il suo primo provino per Pennyworth. A quanto pare l'incarnazione di Alfred vista nei film di Nolan sarà il punto di riferimento principale per la performance dell'attore in questo show "prequel".

Pennyworth ha debuttato negli Stati Uniti la scorsa settimana, precisamente il 28 luglio, e verrà distribuito in Italia dal servizio Starz Play disponibile su Apple TV. Il produttore Danny Cannon ha recentemente confermato che la serie darà ampio spazio alla relazione tra i genitori di Bruce Wayne.

Guardate il trailer ufficiale di Pennyworth.