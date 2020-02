Pennyworth, James Purefoy e altri 4 attori series regular nella seconda stagione

Lo scorso gennaio sono partite le riprese della seconda stagione di Pennyworth, la serie prequel di Epix targata DC dedicata al personaggio di Alfred Pennyworth, il maggiordomo dei Wayne, interpretato da Jack Bannon. Da poco, però, sono stati annunciati i nuovi volti che vedremo nei prossimi episodi.

James Purefoy (Revenge, Camelot), Edward Hogg (Jupiter Ascending, Silent Witness), Jessye Romeo (The Race, In The Long Run) sono le new entry del cast di Pennyworth, mentre Harriet Slater (Pennyworth) e Ramon Tikaram (Pennyworth, Jupiter Ascending) torneranno a interpretare i personaggi a cui hanno prestato il volto nella prima stagione dello show con una maggiore frequenza, in quanto tutti i sopracitati sono stati aggiunti alla lista dei regular per gli episodi a venire.

Purefoy sarà il Capitano Gulliver Troy "Un carismatico e colto bruto, un uomo potente dal grande appetito, che si tratti di alchol, donne o pericolo".

Romeo sarà invece Katie Browning "una studentessa d'arte idealista la cui vita è stata sconvolta dalla Guerra Civile. Katie è virtuosa, ribelle e meravigliosamente ingenua".

Hogg, infine, interpreterà il Colonnello Salt "un aspirante despota che si maschera da obbediente servitore civile. Salt è un killer calcolatore che uccide con la penna e con la spada".

Il debutto della nuova stagione di Pennyworth, che sarà composta di 10 episodi, è previsto per questa estate. A ritornare dalla precedente stagione saranno anche Paloma Faith, Emma Paetz, Ryan Fletcher , Hainsley Lloyd Bennett, Jason Flemyng, Dorothy Atkinson e Polly Walker.