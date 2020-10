Pennyworth: Jessica de Gout di Arrow e Simon Manyonda si uniscono alla serie su Alfred

Dopo il primo trailer della nuova stagione di Pennyworth, scopriamo le nuove aggiunte al cast della serie prodotta da Epix e incentrata sulla vita del giovane Alfred, celebre personaggio dei fumetti DC.

Nella prossima stagione vedremo quindi la star di Arrow Jessica de Gout unirsi allo show, insieme a lei saranno presenti James Purefoy, nei panni del capitano Gulliver Troy, Edward Hogg e Jesse Romero che sarà Katie Browning. Inoltre scopriamo che verrà introdotto il personaggio di Lucius Fox, nella parte troveremo Simon Manyonda, che darà vita al famoso scienziato. Ecco come il network descrive Lucius: "Un giovane scienziato americano, preciso fino a sembrare pedante, calmo, onesto e che cerca sempre di fare la cosa giusta. Per i suoi amici è una persona di coscienza, mentre i suoi nemici affermerebbero che si tratta di un uomo moralista e dogmatico. È un pezzo importante dell'Universo DC e adesso si unirà alla famiglia Wayne".

Non conosciamo ancora altri dettagli riguardo le sfide che Alfred dovrà affrontare nelle puntate inedite, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo alcune notizie sulla trama della stagione. Se cercate altre indiscrezioni sullo show, ecco come verrà introdotto un personaggio in Pennyworth 2, mentre in questa news sono presenti altri dettagli sul cast dello show.