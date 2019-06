Pennyworth, una nuova featurette ci porta dietro le quinte dello show

Il 28 luglio debutterà su Epix Pennyworth, la serie tv targata DC con protagonista Alfred creata da due dei membri del team di Gotham, Bruno Heller e Danny Cannon. Dopo i vari teaser diffusi nei mesi precedenti, e il nuovo trailer di pochi giorni fa, ora una featurette ci accompagna dietro le quinte dello show.

Prima di essere Batman, Bruce Wayne era solo un ricco ragazzino senza genitori, cresciuto da un fedele maggiordomo di nome Alfred. Ma se ad esplorare la figura di Bruce ci hanno pensato innumerevoli prodotti televisivi e cinematografici, inclusa la serie tv Gotham, da poco conclusasi, sul passato di Alfred si celava ancora un alone di mistero.

Ecco dunque arrivare Pennyworth, la nuova serie prquel ambientata durante la giovinezza del maggiordomo, prima che entrasse al servizio dei Wayne.

Una featurette rilasciata da Epix ci aiuta a farci un'idea più precisa dello show, a capire come è strutturato, il tono adottato, e i personaggi che potremo aspettarci di vedere.

L'Alfred che vediamo qui è un ex agente del Servizio Aereo Speciale che ha interesse nel portare avanti una compagnia di sicurezza. L'ultima cosa che vorrebbe, come si evince dalla clip, è diventare un maggiordomo, come invece ha fatto il padre. Ma qualcosa accadrà che, ovviamente, lo porterà a cambiare idea... Forse l'incontro con i coniugi Wayne?

Aggiungendo al mix personaggi storici e di fantasia (ma più legati al mondo della letteratura che altro), e riducendo al minimo il sovrannaturale, Pennyworth si concentra maggiormente sul lato umano dei suoi protagonisti.

Nel cast della serie, oltre a Jack Bannon nel ruolo titolare, ci saranno anche Ben Aldridge (Thomas Wayne), Paloma Faith (Bet Sykes), Jason Flemyng (Lord Harwood), Hainsley Lloyd Bennett (Bazza), Ryan Fletcher (Dave Boy) e Polly Walker (Peggy Sykes).