Pennyworth: il prequel di Batman incentrato su Alfred sarà Rated-R

SplashReport ha diffuso in esclusiva alcuni dettagli relativi al pilot di Pennyworth, nuova serie DC prequel di Batman e incentrata sul maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred.

Stando a quanto riferito, pare che dovremo aspettarci una serie Rated-R: l'inviato di Splash Report Austin Chavez ha infatti pubblicato una recensione positiva circa l'episodio inaugurale della prima stagione, rivelando anche alcuni dettagli inediti. Secondo la sua descrizione, la serie si svolgerà nella Gran Bretagna del dopoguerra, fra gli anni '50 e '60, e sarà molto oscura. Alfred sarà in fuga dall'esercito a causa di un brutto incidente che lo ha visto coinvolto durante il secondo conflitto mondiale, e oggi si nasconde dalle autorità militari sfruttando la copertura di un gruppo criminale noto come Raven Society.

In un night club farà amicizia con un ricco americano espatriato chiamato Thomas Wayne, al quale però sia la Raven Society, sia altre due gang conosciute come Harwood e Sykes, stanno dando la caccia. Alfred e Thomas dovranno unire le forze per tirarsi fuori da quella brutta situazione.

Chavez ha anche elogiato le performance del cast e il tono della serie, particolarmente dedita alla violenza. L'unica critica viene rivolta ai dialoghi, non esattamente originali o coinvolgenti. La serie comunque non andrà in onda fino al prossimo anno, quindi i creatori e il regista Danny Cannon hanno ancora il tempo necessario per apportare modifiche.

Vi ricordiamo che la produzione di Pennyworth è iniziata quest'anno sotto il produttore esecutivo Bruno Heller, che ha più di qualche esperienza con la mitologia del Cavaliere Oscuro. Seguendo la tradizione DC di serie prequel come Gotham e Krypton, Pennyworth esamina la vita di Alfred anni prima del suo ingresso a Villa Wayne in qualità di maggiordomo.

Nel corso degli anni i fumetti e i film DC hanno accennato a vari aneddoti della vita pre-Wayne del celebre maggiordomo: tutti ricorderete Michael Caine che ne Il Cavaliere Oscuro faceva riferimento al suo passato da mercenario in Birmania o la celebre storia a fumetti pubblicata su Detective Comics nel quale veniva rivelato che Alfred aveva anche lavorato come agente segreto per l'intelligence britannica dell'MI7.

Vedremo quali dettagli rivelerà Pennyworth sull'intricato e misterioso passato del personaggio.