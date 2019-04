Pennyworth: ecco la data di uscita del prequel di Batman

Se un prequel di Batman volge al termine, un altro prequel di Batman è in arrivo. Giovedì sera andrà in onda l’ultimo episodio della serie Gotham, ma i fan dovranno aspettare soltanto un paio di mesi per vedere Pennyworth, la nuova serie prequel sulle origini dell'amato maggiordomo di Bruce Wayne.

Lo scorso mercoledì, infatti, Epix ha annunciato la data di uscita della serie. Il primo episodio andrà in onda negli Stati Uniti il 28 luglio. La nuova serie racconta la storia di un Alfred Pennyworth (Jack Bannon) di circa vent’anni, che ha appena completato il servizio militare per la SAS. Per trovare una nuova opportunità di lavoro, Alfred forma una nuova società di sicurezza privata ed entra in affari con un giovane miliardario di nome Thomas Wayne (Ben Aldridge).

Come tutti sappiamo, l'amicizia tra questi due personaggi continua nel corso della loro vita e Alfred diventa un punto di riferimento, più che un semplice maggiordomo, per Bruce, il figlio di Thomas Wayne, dopo che questi viene assassinato.

Oltre a Jack Bannon (The Imitation Game, Ripper Street) e Ben Aldridge (Our Girl, Fleabag), il cast di Pennyworth comprende la pluripremiata cantante Paloma Faith che sarà la villain della serie, Jason Flemyng (Benjamin Button), Ryan Fletcher (Outlander), Hainsley Lloyd Bennett (Eastenders), Emma Paetz (Gentleman Jack), Polly Walker (The Mentalist, Roma) ed Emma Corrin (The Crown).

In attesa del 28 luglio, si può rivedere il primo teaser di Pennyworth.