Pennyworth, la seconda stagione introdurrà un importante personaggio legato a Batman

Lo showrunner e produttore esecutivo Bruno Heller è stato ospite al DC FanDome per svelare alcune novità sulla seconda stagione di Pennyworth, la serie Epic che racconta le origini del leggendario maggiordomo della famiglia Wayne.

Durante l'evento, Heller ha infatti confermato che i nuovi episodi introdurranno Lucius Fox. Pur anticipando che il personaggio non comparirà prima di metà stagione, l'autore ha spiegato che i fan possono aspettarsi un debutto in grande stile: il CEO e presidente della Wayne Enterprisese sarà infatti "fondamentale per lo sviluppo della storia".

L'interprete di Lucius Fox non è ancora stato rivelato, ma si tratta della terza versione live-action del personaggio DC dopo Morgan Freeman nella trilogia del Cavaliere Oscuro e Chris Chalk nella serie Gotham.

Creata da Bruno Heller e Danny Cannon, la serie vede Jack Bannon nei panni di Alfred Pennyworth, Ben Aldridge in quelli di Thomas Wayne, Jason Flemyng nel ruolo Lord Harwood, Paloma Faith come Bet Sykes, Ryan Fletcher come Dave Boy, Hainsley Lloyd Bennett nel ruolo di Bazza e Jessica Ellerby nei panni della Regina.

In Italia la serie è distribuita da Starz Play. Per altre notizie dal DC FanDome, vi rimandiamo al trailer ufficiale di The Batman e alle novità sulla serie HBO Max incentrata sulla polizia di Gotham.