Pennyworth: la serie su Alfred potrebbe passare su HBO Max, ci sarà una stagione 3?

Trasferimento in vista per Pennyworth, la serie tv su Alfred ideata dai produttori di Gotham? Stando agli ultimi rumor, infatti, lo show dovrebbe passare da Epix alla piattaforma streaming HBO Max. Scopriamo tutti i dettagli.

Pennyworth, la serie tv DC incentrata sul personaggio di Alfred, il maggiordomo di casa Wayne, potrebbe presto cambiare casa.

Secondo quanto riportato da Deadline, sarebbero in corso le negoziazioni tra il network Epix e Warner Bros. TV per far sì che le prime due stagioni dello show possano essere disponibili anche su HBO Max. Se questo accordo dovesse andare in porto, e la serie dovesse essere rinnovata per una terza stagione, la piattaforma streaming Warner otterrebbe i diritti per una prima trasmissione dello show, mentre Epix avrebbe diritto a una seconda visione.

Al momento non vi sono conferme dalle due parti, ma è uno sviluppo che difficilmente può cogliere di sorpresa: dopotutto, Pennyworth è stato venduto al canale di proprietà di MGM poco prima che venisse annunciato il servizio streaming di WarnerMedia, e altre proprietà DC come la serie animata di Harley Quinn e la serie tv Titans hanno avuto una simile sorte una volta lanciato HBO Max.

Per quanto riguarda il rinnovo, dunque, che sia Epix o (più probabilmente) HBO Max a doversene eventualmente occupare, non resta che sperare (ma considerata la mossa, dovrebbero esserci buone possibilità).