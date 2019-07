Pennyworth: la serie TV avrà atmosfere dark e realistiche

Prodotta dal canale Epix, la serie ci mostrerà il maggiordomo di Batman affrontare una serie di sfide nella Londra degli anni '60. I creatori di Pennyworth sono gli stessi di Gotham, ma stando alle parole dei produttori dovremo aspettarci qualcosa di molto diverso dallo stile dello show dell'emittente televisiva FOX.

Ad ispirare Danny Cannon e Bruno Heller è stata la performance di Michael Cain nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan: "Michael Cain ha insistito perché il suo Alfred fosse un militare fortissimo e che io ne sappia è una cosa che non era presente nei fumetti. Quindi siamo partiti da lì. Per questo sarà una serie dark e violenta, come è dark e violenta l'anima di Michael Cain".

Come è stato rivelato durante il San Diego Comic-Con, la serie Pennyworth sarà ambientata nella Londra degli anni '60, scelta che i produttori spiegano così: "Non penso che nei fumetti DC sia mai stata mostrata la Londra durante gli anni '60. Abbiamo visto Metropolis durante quegli anni, anche Gotham, ma non conosciamo niente dei territori europei. E questa è una cosa che ci ha aiutati nella creazione della serie, abbiamo iniziato col discutere della Londra di quegli anni".

Pare quindi che il setting dello show avrà un ruolo molto importante nelle vicissitudini di Alfred. Vediamo quindi il primo trailer di Pennyworth, in cui i fan potranno dare un'occhiata al protagonista e alle sue future avventure.