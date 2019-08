Pennyworth, ecco uno sneak peek del quinto episodio

Il ritorno dalla guerra per Alfred Pennyworth non ha significato certo mettersi alle spalle combattimenti, pericolose alleanze, intrighi e... morte. In uno sneak peek del quinto episodio dello show in onda su Epix, vediamo come quest'ultima continui a inseguirlo.

Nel pilot di Pennyworth, il personaggio titolare della serie ha cercato in tutti i modi di costruirsi una vita dopo l'esperienza della guerra, riuscendoci almeno in parte, almeno inizialmente.

Alfred (Jack Bannon), infatti, incontra un'aspirante attrice, Esme (Emma Corrin), di cui si innamora, e che presto esprimerà la volontà di sposare.

Ma fin da subito, è risultato ovvio, agli spettatori come ai protagonisti dello show, che le cose non sarebbero potute andare lisce come l'olio: dopo essere stata rapita e minacciata da Bet Sykes (Paloma Faith) nei primi episodi, adesso la ragazza è andata incontro al peggiore dei destini, e ci ha rimesso la vita.

Nello sneak peek del prossimo episodio (che potete trovare anche in testa alla notizia), Shirley Bassey, vediamo Ripper (Danny Web) tentare di far ragionare Alfred su come sia in realtà morta Esme, dato che secondo la polizia sarebbe stata uccisa durante un tentativo di rapina.

Ma con tutto quello che é successo finora, e con tutti i nemici che si sta facando Alfred, è davvero disposto a credere a questa versione dei fatti?

Lo scopriremo solo guardando Pennyworth questadomenica su Epix.