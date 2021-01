Da Pennyworth a The Stand, tutte le novità in streaming su Starzplay

Debutterà il prossimo 28 febbraio su Starzplay la seconda stagione di Pennyworth, la serie originale DC che esplora gli anni della giovinezza del leggendario maggiordomo di Bruce Wayne. La serie è ambientata negli anni '60, e il primo episodio della nuova stagione svela un collegamento con l'Arkham Asylum.

Proprio in questi giorni, su Starzplay ha debuttato anche The Stand, serie basata sul romanzo L'Ombra dello Scorpione, scritto nel 1978 da Stephen King. Il 28 febbraio è prevista la pubblicazione dell'ultimo episodio, ma la piattaforma streaming propone anche altre novità nelle prossime settimane.

Ogni domenica, per esempio, sono disponibili i nuovi episodi di Brave New World, serie basata sul romanzo distopico Il Mondo nuovo di Aldous Huxley, mentre debutterà il 21 febbraio The Night Manager, incentrata su un direttore d'albergo notturno che viene ingaggiato da un'agente federale per operare sotto falsa identità e infiltrarsi nel circolo intimo di uno spietato contrabbandiere di armi.

Da segnalare anche le prime due stagioni di Ramy, che affronta le problematiche dell'integrazione e del multiculturalismo. Il protagonista è un egiziano-americano di prima generazione, che affronta un viaggio spirituale nel suo quartiere politicamente diviso del New Jersey.

Disponibile in streaming anche Power Book 2: Ghost, la cui trama riparte dopo il finale di Power e segue la nuova vita del protagonista Tariq St. Patrick (Michael Rainey, Jr.), diviso tra il desiderio di liberarsi dell'eredità di suo padre e la crescente pressione per salvare la sua famiglia, compresa la madre Tasha (Naturi Naughton) che sta affrontando le accuse per l'omicidio commesso da suo figlio.

Dal 1° febbraio, infine, saranno su Starzplay anche film come 40 Anni vergine, Le amiche della sposa e Robin Hood.