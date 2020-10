Pennyworth: ecco il trailer, il poster e la data d'uscita della seconda stagione

Epix si anticipa i regali di Natale e con dei nuovi materiali promozionali dedicati alla seconda stagione di Pennyworth, la serie prequel di Batman con protagonista Alfred, che debutterà proprio il prossimo dicembre negli Stati Uniti.

Nelle scorse ore sono stati diffusi un promo e un nuovo poster ufficiale per la seconda stagione di Pennyworth, la serie tv di Epix con protagonista Jack Bannon.

La prima stagione dello show ha visto Alfred Pennyworth (Bannon) metter su una società di servizi di sicurezza nella Londra degli anni '60, per poi finire con il lavorare assieme a Thomas Wayne (Ben Aldridge) e Martha Kane, la futura Signora Wayne (Emma Paetz).

Adesso, l'avventura è in procinto di spostarsi in America, ma come possiamo immaginare, i guai sono sempre dietro l'angolo...

La seconda stagione di Pennyworth debutterà il 13 dicembre negli Stati Uniti, e sarà molto più ricca di personaggi della precedente. Ci sono infatti state diverse aggiunte al cast a partire da James Purefoy, che interpreterà il Capitano Gulliver Troy, Jessica De Gouw, che sarà invece Melanie Troy, per arrivare poi a una nuova versione di Lucius Fox, interpretato da Simon Manyonda.

Tanta carne al fuoco, dunque, per i prossimi 10 episodi. Speriamo che arrivi a tavola ben cotta!

In Italia, la prima stagione di Pennyworth è attualmente disponibile su Starzplay.