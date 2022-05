Il Pentavirato, Mike Myers torna a doppiare Shrek nell'irriverente comedy Netflix

Mike Myers, protagonista della nuova serie comedy Netflix Il Pentavirato, torna a doppiare Shrek in un cameo a sorpresa! L'ex componente del cast di Saturday Night Live, già noto per aver interpretato eroe e villain nella trilogia di spy-comedy Austin Powers, ha prestato la voce al celebre orco nei vari film animati della saga DreamWorks.

Oltre ad essere creatore e produttore dello show, com'è nel suo stile Mike Myers protagonista de Il Pentavirato interpreta più di un personaggio della comedy Netflix, e uno di questi - in maniera totalmente inaspettata per i fan - è proprio l'orco Shrek, come possiamo vedere nella breve clip a fine articolo.

Il Pentavirato racconta la storia di una società segreta composta da 5 persone che lavora nell'ombra sin dai tempi della peste nera del 1347, condizionando gli eventi mondiali per il bene dell'umanità. Nei tempi moderni, un giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità, ma il Pentavirato non si fermerà di fronte a nulla pur di restare nascosto agli occhi del resto del mondo.

Come anticipato dal teaser ufficiale de Il Pentavirato, Myers interpreta ben 8 personaggi diversi nella serie: il già citato giornalista Ken Scarborough, l'esperto di cospirazioni determinato nella ricerca della verità Anthony Lanswodne, il conduttore radiofonico Rex Smith, il membro più anziano del Pentavirato Lord Lordington, l'ex magnate del settore dei media Bruce Baldwin, l'ex oligarca russo Mishu Ivanov, l'ex manager musicale Shep Gordon e il genio della tecnologia Jason Eccleston, inventore del super computer del Pentavirato.

Insieme a Myers, fanno parte del cast de Il Pentavirato anche Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Jennifer Saunders e Lydia West, con la voce narrante di Jeremy Irons.