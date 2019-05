Il penultimo episodio di Game of Thrones è il più visto della storia

L'episodio di Game of Thrones intitolato The Bells è stato visto da 12,48 milioni di telespettatori, cifra che supera il record precedente di 12,07 milioni, stabilito dal finale della settima stagione. È lecito immaginare che il prossimo episodio, l’ultimo in assoluto, andrà addirittura oltre.

The Bells ha raccolto pareri discordanti sia tra i critici che tra il pubblico, provocando anche una vera e propria sommossa dei fans. HBO non ha ancora rivelato gli accessi multipiattaforma per l'episodio 8x05 di Game of Thrones, andato in onda domenica scorsa, ma date le cifre iniziali è molto probabile che supererà i 17,8 milioni di spettatori fatti registrare dall'episodio 3, The Long Night. In precedenza, il record apparteneva al primo episodio dell’ottava stagione, intitolato Winterfell, che aveva fatto registrare 17,4 accessi multipiattaforma e che nel frattempo, a quanto riporta HBO, ha superato i 38 milioni.

Se si guarda solo alla stagione in corso e ai contatti iniziali, il penultimo episodio si piazza davanti al terzo. A seguire, la premiere stagionale e il quarto episodio.

Il gran finale di Game of Thrones andrà in onda il 19 maggio e sono in molti a trattenere il fiato. Intanto, sembra che nel penultimo episodio a molti sia sfuggito un dettaglio su Lord Varys.