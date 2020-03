Peppa Pig e Sam il Pompiere tra i contenuti per bambini gratis su Amazon Prime Video

Dopo essere scomparso dal sito di Solidarietà Digitale con l'estensione della quarantena all'intero territorio italiano, Amazon Prime Video è ora tornato gratuito con una selezione di contenuti dedicati ai più piccoli.

Dall'amatissima Peppa Pig a Sam Il Pompiere, passando per Diari da Insetti, Niko e la Spada di Luca e Il Piccolo Regno di Ben e Holly, ecco la lista completa dei titoli per bambini disponibili senza abbonamento nel catalogo del servizio streaming.

Diari da Insetti

Peppa Pig

Creative Galaxy

Se dai un biscotto a un topino

Jessy e Nessy

Pete the Cat

Un giorno di neve

The Stinky & Dirty Show

Tumble Leaf

Wishenpoof

Costume Quest

Danger e l'Uovo

Il pericoloso libro delle cose da veri uomini

Just Add Magic

Just Add Magic: Mystery City

Perduti a Oz

Niko e la Spada di Luce

Fireman Sam

Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans

Il Piccolo Regno di Ben e Holly

Mia and Me

Caillou

Gortimer Gibbon - La vita a Normal Street

Tante serie TV e diversi Amazon Original dunque per le famiglie in quarantena, che da oggi possono consolarsi anche con l'uscita ufficiale di Disney+ anche in Italia. Potete trovare la pagina di Prime Video dedicata all'iniziativa nel link in fonte. Voi cosa ne pensate? Avete già in programma di mostrare alcuni di questi titoli ai vostri figli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.