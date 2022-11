Netflix: 100% su Rotten Tomatoes per un'assurda serie appena arrivata!

Questo novembre ha fatto il suo esordio su Netflix "Pepsi, Where's My Jet?", il nuovo documentario che racconta la stravagante storia di John Leonard, uno studente universitario che nel 1996 ha cercato di incassare più punti Pepsi possibili per ottenere un jet da combattimento.

Ebbene, lo show ha esordito con il 100% su Rotten Tomatoes. Finora sono state pubblicate solo sei recensioni per la serie, ma il punteggio non poteva comunque passare in osservato. Voi avete già recuperato Pepsi, Where's My Jet? Questa la sinossi ufficiale:

"L'anno era il 1996 e la guerra della Cola infuriava. Nonostante le pubblicità intrise di celebrità della Pepsi, la Coca-Cola deteneva ancora la quota di mercato maggiore, quindi il marchio al secondo posto decise di lanciare la sua la più grande campagna marketing di sempre. Chiamata "Pepsi Stuff", la pubblicità invitava i fan ad acquistare i loro prodotti, e con i "Pepsi Points" si sarebbero potuti comprare occhiali da sole, giacche di pelle... e forse un Harrier jet. I dirigenti della Pepsi credevano che il "prezzo" astronomico dell'aereo militare fosse abbastanza alto da indicare che si trattasse di uno scherzo, ma lo studente universitario John Leonard vide il tutto come una sfida e decise di vedere il loro bluff. Chiedendo aiuto all'amico Todd Hoffman, Leonard escogitò un piano per ottenere il premio più importante di tutti, anche se non era mai esistito. Girato in uno stile vivace e irriverente e immerso nella musica e nella cultura della metà degli anni '90, Pepsi, Where's My Jet? si siede con Leonard, Hoffman, il team creativo dello spot e un cast davvero inaspettato di personaggi pubblici coinvolti per raccontare la leggendaria storia del ragazzo che fece causa alla Pepsi per un jet da combattimento, e che divenne l'eroe di una nuova generazione."

