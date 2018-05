Per Bruce Campbell Evil Dead può tranquillamente andare avanti senza di lui!

Bruce Campbell, che ha da poco abbandonato il suo ruolo in Ash Vs Evil Dead, fa un sincero "in bocca al lupo" a chiunque lavori a una qualsiasi altra versione di Evil Dead, che sia essa cinematografica o televisiva.

La classica trilogia horror di Sam Raimi, che comprende The Evil Dead, Evil Dead II, e Army of Darkness, è diventata un vero e proprio culto per gli amanti del genere, come pure il suo eroe, Ash Williams, icona pop che, negli anni, è stata spesso citata in diverse situazioni.

Adesso dunque che Ash vs Evil Dead è stata cancellata, l'attore protagonista, Bruce Campbell, ha scritto via social media che lui è d'accordo con tutto ciò che faranno in futuro con il franchise e, anche se Ash non ci sarà (o meglio lui), per il protagonista le storie potranno continuare, nonostante lui non sia coinvolto:

"Bruce Campbell ✔ @GroovyBruce non che ne abbiano bisogno. Ci sono ancora un sacco di storie da raccontare e crossover anche, da fare, nell'universo Evil Dead..."

Il tweet originale lo trovate in calce alla notizia.

Ash Vs Evil Dead sinossi serie tv: "Sono passati ormai 30 anni da quando Ash Williams ha dovuto combattere contro le forze del male. Oggi fa ancora il commesso nello stesso centro commerciale di un tempo, vive in una roulotte, e trascorre le serate in cerca di facili avventure. Una sera, dopo aver abbordato una ragazza in un bar, ha improvvisamente delle visioni che gli fanno ricordare le sue avventure passate."