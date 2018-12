Per Stephen Amell, il 150esimo episodio di Arrow sarà 'davvero divertente!'

In questi anni, le avventure televisive dedicate al supereroe Freccia Verde ci hanno accompagnato attraverso gli scenari più variegati: dai simpatici team-up alle oscure vicende familiari, fino all'epicità dei crossover con altre serie. Ora, in occasione del 150esimo episodio dello show, pare che dovremo prepararci ad un nuovo cambio di rotta.

Questo è quanto emerge da una serie di botta-e-risposta partita sulla piattaforma Twitter in queste ore, nella quale Stephen Amell (interprete di Oliver Queen), Beth Schwartz (attuale showrunner dello show) e Marc Guggenheim (storico produttore dello show), commentano in poche parole l'inaspettata piega degli eventi che Oliver & Co. si troveranno ad affrontare.

"Ho appena visto il nostro 150esimo episodio. O mio Dio, è davvero divertente!" scrive Amell in un post sul proprio profilo. Qualche ora dopo, la Schwartz risponde al commento, con queste parole: "è diverso dai 149 che abbiamo realizzato in precedenza." A confermare ulteriormente il tutto è Guggenheim in persona, che dà ragione ai due colleghi con un semplice "è vero" sotto ai post di entrambi.

La domanda quindi sorge spontanea: quale sarà l'evento determinante, capace di innescare questo meccanismo di leggerezza e spensieratezza all'interno della serie?

Per scoprirlo, non ci resta che attendere il ritorno di Oliver Queen in azione (dopo lo spettacolare crossover Elseworlds, che l'ha visto scambiarsi il costume con il collega Barry Allen a.k.a. The Flash), a partire dal 21 gennaio 2019, con il decimo episodio di questa settima stagione, intitolato Shattered Lives.