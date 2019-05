Ecco perché Agents of S.H.I.E.L.D. non segue la timeline del MCU

Intervistati da Collider, i produttori esecutivi di Agents of S.H.I.E.L.D. Jeff Bell, Jed Whadon e Jeph Loeb hanno risposto a varie domande sulla serie, tra cui alcune riguardanti la differenza tra la timeline di AoS e quella del Marvel Cinematic Universe.

Al perché avessero scelto di differenziare le due linee temporali, Jed Whedon ha risposto così: "Parte della risposta ha a che fare con il periodo in cui saremmo andati in onda. Si parlava dell'estate, ma ad un certo punto c'è stato il rischio che ci spostassero all'inizio dell'anno, e con tutti i soldi e i personaggi in gioco in Endgame abbiamo dovuto evitarlo. Immagina se avessimo uniformato le timeline, e ad un certo punto dalla rete ci avessero detto 'Sai che c'è? Ci piacerebbe trasmetterlo a gennaio' , avremmo spoilerato qualcosa. Così abbiamo deciso di ambientare tutto prima dello schiocco, raccontare la nostra storia e andare avanti. Abbiamo seguito una nostra logica, ma non abbiamo perso tempo a dare spiegazioni perché volevamo che le persone, semplicemente, si godessero la storia".

Gli fa eco Jeff Bell: "Ce l'abbiamo fatta, anche se è stata una bella sfida, ne abbiamo parlato un sacco. Se avessimo ambientato tutto cinque o sei anni dopo ci sarebbero state troppe domande, troppe cose che non avremmo potuto dire. (...) Ad esempio, durante la prima stagione non potevamo dire la parola 'Hydra', perchè l'Hydra si nascondeva nello S.H.I.E.L.D., così ci fu impedito di pronunciare quella parola fino all'uscita di Captain America. (...) Ci sono volte in cui sappiamo che qualcosa sta accadendo e perché sta accadendo, ma non possiamo dirlo. Per cui, il modo migliore per non dover incorporare la timeline in quella del MCU o dover rispondere a troppe domande è stato quello di ambientare tutto prima dello schiocco".

Problemi, quelli relativi alla contemporaneità dell'uscita di Endgame, che già furono anticipate dallo stesso Whedon, che rivelò anche alcuni dettagli sull'agente Coulson.