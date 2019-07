Ecco perchè Amazon non condivide i dati sui ratings

Amazon Prime Video ha i suoi buoni motivi per non condividere i dati relativi ai ratings dei suoi contenuti, e ce li spiega il triumvirato a capo del servizio streaming.

Jennifer Salke, Vernon Sanders e Albert Cheng, durante la tappa estiva dei TCA, hanno spiegato perchè non è importante per Amazon Prime Video rendere noti gli ascolti dei propri show.

"La nostra compagnia non adotta questa strategia. Abbiamo concordato che non è quella giusta per noi. Sappiamo quali sono i numeri, e questo potrà cambiare con il corso del tempo, ma al momento, parleremo solamente del successo dei nostri show e di quelli che stanno riscontrando un particolare favore. Ma non abbiamo ancora adottato quel tipo di strategia nella nostra compagnia dove condividiamo i numeri esatti" avrebbe dichiarato Jennifer Salke.

E continua: "Il nostro obiettivo è quello di intrattenere e deliziare i clienti Prime di tutto il mondo. C'è una strategia diversa in corso [rispetto alle altre compagnie]. Non ci interessa molto il volume, ma ci interessa curare gli interessi degli show nella loro individualità, e metterli a disposizione degli spettatori di tutto il mondo".

Cheng prosegue asserendo che, anche se non condividono i "numeri assoluti" con i creatori degli show, gli esecutivi li aggiornano comunque sulle performance dei loro prodotti.



In ogni caso, è stato detto qualcosa riguardo alle serie di maggior successo nella stora di Prime, e a quanto pare queste sarebbero tutte uscite nel corso dell'anno. Il gruppetto includerebbe Jack Ryan, Good Omens, Homecoming (qui la recensione della prima stagione della serie), Hanna e la seconda stagione de La Fantastica signora Maisel (qui trovate l'intervista alla creatrice e al cast della serie).



In più, riporta l'articolo fonte, il fattore successo per le serie Amazon potrebbe essere dichiarato più dall'influenza che queste possano avere sulle iscrizioni al servizio, che non dalle singole visualizzazioni.