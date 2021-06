Perché Carl ha lasciato The Walking Dead? Riviviamo l'addio di Chandler Riggs

Crescere recitando in una serie tv di successo cambia certamente la vita delle persone, così è stato per Chandler Riggs che fin dall’età di 10 anni ha interpretato il giovane Carl Grimes in The Walking Dead per otto stagioni.

La morte di Carl nell'ottava stagione è stata scioccante sia per il suo interprete che per i fan della serie. Il figlio del protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln) era da molti visto come un personaggio fondamentale per il futuro della serie. Secondo alcuni era lui il vero protagonista: un bambino che ha conosciuto il mondo prima dell’apocalisse zombie e si è dovuto adattare e crescere nel bel mezzo della fine del mondo diventando un giovane uomo capace di guidare e ispirare gli altri sopravvissuti.



C’erano sicuramente ancora molte storie tratte dai fumetti di Robert Kirkman da raccontare ma Riggs è stato eliminato da The Walking Dead non perché l'attore fosse pronto ad andarsene o il personaggio non avesse più niente da dire, ma perché l'ex showrunner Scott M. Gimple aveva bisogno di dare a Rick una motivazione per non uccidere Negan (Jeffrey Dean Morgan) diventato oggi uno dei personaggi migliori dello show.

Carl Grimes è stato morso da un vagante nel mid-season dell’ottava stagione ed è morto a causa di quella ferita. È stata una triste fine per un personaggio che è passato dall’essere un bambino un po’ insopportabile a un esperto tiratore con un occhio solo.

A quel tempo, l'umanità di Rick sembrava essere in bilico mentre contemplava l’idea di uccidere Negan e i suoi seguaci. Tutto però è cambiato quando Carl, morente, ha detto a suo padre che ha visto un futuro in cui tutti i sopravvissuti vivono in armonia e felicità, incluso Negan.

Come risultato delle speranze di suo figlio per un futuro migliore, Rick promette a Carl che lavorerà per realizzare il suo sogno.

"Questa è stata una svolta nella storia, tutto qui", ha detto Gimple al The Hollywood Reporter della partenza di Riggs nel 2017. "Non abbiamo ricevuto una richiesta da nessun attore o qualcosa del genere. Questo ha tutto a che fare con la storia. È stata una cosa davvero dura. Speriamo di raccontare una storia che ne sia degna".



Per Riggs, scoprire che Carl stava per essere ucciso è stato un vero e proprio shock. Il giovane attore stava progettando di iniziare il college e aveva recentemente acquistato una casa in Georgia, più precisamente a Senoia, dove viene girato lo spettacolo.

L’attore ha raccontato di essere stato informato della morte di Carl durante la produzione del sesto episodio dell’ottava stagione. Gimple ha preso personalmente Riggs e i suoi genitori da parte sul set per far loro sapere cosa sarebbe accaduto.

Nonostante abbia compreso le ragioni di Gimple per aver ucciso Carl, Riggs era devastato nell'apprendere che avrebbe lasciato lo show dato che è stato una parte così importante della sua vita.

Mentre inizialmente aveva pianificato di frequentare il college e di girare The Walking Dead, la sua uscita ha portato l'attore a prendersi un anno sabbatico per perseguire invece nuove opportunità di carriera.



Anche se Carl non è più nello show Riggs rimane un grande fan della serie, l'attore non ha lasciato che la dipartita improvvisa del suo personaggio offuscasse il suo entusiasmo ed è curioso di scoprire come si concluderà l’undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead.

Nel settembre 2020, ha commentato la notizia della stagione finale con un tweet: "veramente la fine di un'era leggendaria in televisione. Ero il più grande fan dello show mentre ci lavoravo, e continuerò a guardarlo fino alla fine e sono così entusiasta di vedere come si chiude".



Data la morte straziante di Carl, sembra improbabile che l'attore torni per un'altra apparizione prima della fine della serie. Tuttavia, non possiamo dirlo con certezza dato che i lavori per il film di Rick Grimes sono in corso e forse Carl potrebbe apparire in qualche flashback.