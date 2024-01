Perchè Christian Bale rifiutò True Detective? La scelta dell'attore

Christian Bale in True Detective?A quanto pare l'attore è stato sul punto di comparire nella celebre serie tv con un ruolo da protagonista, ma si è trovato costretto a rifiutare. Insieme a lui era stata presa in considerazione anche Jessica Chastain.

Secondo alcune voci, gli showrunner di True Detective hanno contattato Bale per il ruolo di Ray Velcoro, ritenendolo perfetto per il mondo del crime drama di HBO, ma l'attore avrebbe rifiutato a causa del "significativo impiego di tempo" richiesto per lavorare alla serie. Un altro motivo che avrebbe spinto l'attore a rifiutare quest'opportunità riguardarebbe il ruolo da protagonista nell'adattamento di The Deep Blue Good-by, libro di John D. MacDonald. Bale è stato contattato per interpretare il personaggio principale, Travis McGee, in un film che sarebbe stato diretto da James Mangold e prodotto da Leonardo DiCaprio. Tuttavia nel 2015 Bale ha subito un infortunio al ginocchio e il film è stato posticipato.

La ferita al ginocchio ha impedito a Bale di ritornare al progetto di Mangold, il quale richiedeva delle scene d'azione piuttosto intense: Brad Pitt è stato contattato per sostituire l'attore di American Psycho nel ruolo di McGee, ma dopo il suo rifiuto The Deep Blue Good-by è stato cancellato definitivamente. Per quanto riguarda True Detective, alla fine Colin Farrell è stato scelto per il ruolo di Velcore, e l'attore è diventato il protagonista della seconda stagione targata HBO insieme a Rachel McAdams. Qui trovate la nostra recensione di True Detective: Night County, sequel con protagonisti i magnifici Jodie Foster e Kali Reis, in onda su Sky e NOW TV dal 15 gennaio.