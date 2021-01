Perché Cuddy lascia House? Spiegazione di quell'addio doloroso

Dr. House ha debuttato nel 2004 e ha seguito per otto stagioni il geniale personaggio di Gregory House interpretato magistralmente dall'attore britannico Hugh Laurie.

House era fondamentalmente lo Sherlock Holmes della medicina e poteva diagnosticare anche le malattie e i disturbi più oscuri. Il problema era, però, la sua dipendenza dagli antidolorifici e il suo essere un misantropo che lavorava unicamente sui casi che lo interessavano o che rappresentavano una reale sfida.

Dr. House è fondamentalmente un medico cinico che manca continuamente di rispetto ai pazienti e allo staff, ma grazie alla prestazione carismatica di Hugh Laurie e al lavoro investigativo svolto nel trattamento del paziente della settimana, lo spettacolo è diventato un successo. Presentava anche un ottimo cast di supporto, tra cui Lisa Edelstein, Olivia Wilde e Omar Epps. La serie si è conclusa nel 2012 dopo otto stagioni con un finale molto turbolento, ma che presenta la giusta fine per un personaggio che si ispira a Sherlock Holmes.

Tra i personaggi più importanti della serie vi era anche Lisa Cuddy interpretata da Lisa Edelstein che era il capo di House nella serie televisiva. Lei riconosceva il suo genio, ma era regolarmente esasperata dal suo completo disprezzo per le regole, per la struttura o anche per le buone maniere. Tuttavia, i due hanno costruito un'attrazione innegabile in un lungo percorso verso la loro inevitabile storia d'amore. Questa però si è chiusa quando Cuddy si è fidanzata con un altro mostrando House non più dipendente da antidolorifici ma distrutto dalla fine della relazione.

Questo dolore psicologico ha portato Cuddy a lasciare lo spettacolo in seguito agli eventi del finale della stagione 7 di Dr. House, che ha comportato una brutale rottura con il protagonista. Durante l'episodio della settima stagione di Dr. House "Bombshells", Cuddy viene sottoposta a test per scoprire se ha il cancro. Viene rivelato che ha un tumore benigno, ma quando si rende conto che House ha fatto ricorso a farmaci antidolorifici per compromettere i dati, rompe con lui.

Naturalmente, la reazione di Gregory è delirante finendo per prendere la macchina e schiantarsi verso la sala da pranzo della casa di Cuddy solo perché l'aveva vista con un altro. L'episodio di apertura della stagione 8 di Dr. House rivela che il protagonista era stato arrestato per quell'atto e la Cuddy aveva chiesto le dimissioni. In un certo senso, era del tutto prevedibile che una storia d'amore tra i due fosse destinata al fallimento.

Il personaggio non è nemmeno tornato per il finale, nonostante quasi tutti gli altri membri del cast principali abbiano fatto un cameo. Ciò era in parte dovuto al fatto che Lisa Edelstein era impegnata in altri progetti, ma l'attrice ha lasciato lo spettacolo in circostanze tutt'altro che ideali. La maggior parte dei contratti degli attori si era conclusa con la stagione 7 della serie e la rete voleva ridurre i costi riportandoli indietro con tagli salariali. Lisa Edelstein si rifiutò e decise invece di lasciare lo spettacolo.

Di Dr. House, comunque, ricorderete inoltre la sua zoppia che spesso lo rendeva veramente insopportabile caratterialmente, ecco spiegato il motivo di tale problema.