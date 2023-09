Perché Daryl è in Francia? Spiegazione dello spin-off di The Walking Dead

Le foto di The Walking Dead: Daryl Dixon suggeriscono come il protagonista sia finito dalla Virginia alla Francia, ma, ora che lo spin-off è disponibile su Disney+, ne abbiamo finalmente la certezza: ecco come sono andate le cose!

La spiegazione, infatti, avviene già nel primo episodio: Daryl si è imbattuto in un gruppo di persone malvagie, che lo hanno imbarcato sulla loro nave. Il motivo? Portare avanti i misteriosi test di Walker. In seguito non sappiamo cosa sia successo veramente, ma, stando al resoconto del protagonista, è lecito pensare che sia scoppiata una rissa interna fino a permettergli di scappare.

Tuttavia, l'organizzazione è tutt'altro che sconfitta: The Cause è ancora sulle tracce di Daryl, e Madame Genet esprime addirittura un profondo odio nei suoi confronti. Lo stesso vale per Codron, che lo accusa addirittura di omicidio.

Come ha fatto lo scaltro Daryl a incappare in una situazione simile? Le spiegazioni più plausibili sono due: da un lato, la ricerca di Rick e Michonne – ricordiamo che il protagonista dello show 'madre' è scomparso dopo che un elicottero della Repubblica Civile l'ha raggiunto; dall'altro, il tentativo di scoprire le origini del virus – d'altronde, è Meggie stessa ad averlo incaricato di portare a termine un compito simile. Infine, è probabile che Daryl abbia deciso di portare a termine entrambe le missioni: non è escluso che abbiano un legame più stretto di quanto sembri.

Al momento lo show ha ottenuto ottimi risultati, ed è lecito pensare che aumenterà via via la qualità degli eventi narrati. Non tutti, però, sono dello stesso avviso. In particolare, la critica più ricorrente è questa: The Walking Dead: Daryl Dixon è troppo simile a The Last of Us?