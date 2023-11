Perché David Beckham non ha potuto vedere in anteprima la serie tv Netflix?

La docuserie riguardante David Beckham sta riscuotendo un successo importante sul catalogo di Netflix e, nonostante i grandi interessi privati dietro la vita e il business dell’ex calciatore, niente, stando al responsabile, è stato edulcorato in alcun modo, tanto che lo stesso Beckham ha potuto vedere lo show solo nel giorno del debutto.

Dopo aver parlato del rinnovo per una seconda stagione di una popolare serie Netflix, torniamo ad occuparci del documentario in quattro episodi dedicato alla vita di David Beckham per riportare le parole di Brandon Riegg, vice presidente delle e della sezione dedicate a reality, ai giochi e alle serie documentario, a proposito del fatto che nulla sia stato concesso ai produttori, ai protagonisti e ai partner del prodotto, per poter mantenere una coerenza e una piena onestà nella narrazione.

Queste le parole di Riegg a Variety: “Abbiamo mantenuto il montaggio finale in modo non diverso da qualsiasi altro prodotto relativo allo sport. Netflix ha parlato con i protagonisti e con i partner. Abbiamo voluto che si sentissero coinvolti, ma anche che comprendessero che il nostro lavoro e quello del produttore è di raccontare la versione migliore di quella storia e di includere e coprire tutto ciò che fosse ritenuto significativo”.

Quindi ha continuato: “Non credo che né lui, né Victoria abbiano visto nulla prima del debutto della serie. Quindi hanno avuto accesso al prodotto finito come i fan, ansiosi di sapere cosa fosse stato messo insieme. Ma sono stati molto contenti di quello che ne è uscito fuori”.

Nessun trattamento speciale, dunque, per l’ex calciatore e per la compagna, nonostante i due risultino tra i produttori della serie biografica con Beckham che è riuscita a diventare una hit immediata, probabilmente anche grazie a questa onestà di fondo ribadita dalla dirigenza.