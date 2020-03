Perché su Disney+ ci sono I Simpson ma mancano Futurama e I Griffin?

La monumentale acquisizione della 20th Century Fox sta dando i suoi frutti anche per quanto riguarda il catalogo di Disney+, il nuovo servizio streaming della Casa di Topolino disponibile da oggi anche in Italia, tuttavia al momento l'offerta della serie animate Fox si limita ai soli Simpson.

Se lo show dedicato alla famiglia più amata d'America è presente con ben 30 stagioni, infatti, lo stesso non si può dire di altri importanti titoli Fox come Futurama, I Griffin e American Dad. Importanti assenze che passano di certo inosservate: come mai Disney ha deciso, almeno per il momento, di escludere delle serie animate così iconiche pur avendole a disposizione?

I motivi possono essere molteplici, a partire dai contenuti. Al contrario dei Simpson, i titoli sopracitati possono difficilmente rientrare nella politica family-friendly portata avanti dal servizio: se guardiamo al catalogo, infatti, dal lato Fox sono presenti solamente film "per tutti" come Avatar e la saga degli X-Men (esclusi Deadpool e Logan).

D'altra parte però, in Italia, Futurama e co. sono stati spesso trasmessi in chiaro durante orari accessibili anche ai giovanissimi, e dunque potrebbero approdare su Disney+ in futuro come molti dei titoli che al momento mancano all'appello: da Mulan e La spada nella roccia ad Ant-Man and the Wasp e Il Re Leone. Per saperlo non ci resta che attendere gli annunci dei prossimi mesi.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere le altre serie animate Fox nel catalogo del servizio? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata agli show da vedere su Disney+.