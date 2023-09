Perché Drea de Matteo è su OnlyFans? La star dei Soprano si confessa: 'Ne avevo bisogno'

Come noto ormai da qualche tempo, la star Drea di Matteo è sbarcata su OnlyFans, piattaforma dedicata ai content creator ma che è largamente conosciuta per i suoi contenuti sessualmente espliciti da parte di modelle e gente comune. Così l'attrice de I Soprano ha commentato la sua decisione rivolgendosi direttamente al suo pubblico di abbonati.

"La gente stenta a credere che non sono mai stata pagata molto per nessuno dei lavori che ho fatto", ha scritto l'attrice a proposito della sua decisione di postare contenuti espliciti sul sito OnlyFans. "La gente pensa che io sia fatta d'oro, ma non è così. Ho lavorato e sono sempre passata da un lavoro a un altro".

OnlyFans è nata nel 2016 e ha rapidamente guadagnato notorietà come luogo in cui le persone possono vedere contenuti per adulti. Tra le celebrità che hanno abbracciato la piattaforma ci sono Denise Richards, Cardi B, Bella Thorne, Tyga e Chris Brown. Nel caso specifico, Bella Thorne ha infranto un record su Onlyfans.

La De Matteo ha dichiarato a Fox News Digital che la sua decisione di aderire alla piattaforma è scaturita da un rallentamento delle produzioni e quindi delle opportunità di lavoro durante la pandemia, da quella che lei stessa definisce una perdita di lavoro dovuta alla sua posizione nei confronti dei vaccini e, soprattutto, dal desiderio di prendersi cura dei suoi figli.

"Le cose sono cambiate negli ultimi tre anni. I miei figli sono sempre stati il mio obiettivo numero uno", ha detto. "In passato ho rifiutato moltissimi lavori solo per stare con i miei figli, perché il loro padre [il musicista Shooter Jennings] è sempre in viaggio e non è molto presente".

Per quanto riguarda i giudizi che gli altri possono avere sul suo lavoro su OnlyFans, la De Matteo è pragmatica: "Non mi interessa e basta. Non mi interessa. Preferisco salvare la mia famiglia che salvare la faccia". Quindi ha proseguito: "So che alcune persone hanno detto cose spiacevoli sul fatto che mi sono unita a OnlyFans. Ma, sapete, il modo in cui la vediamo in questa casa è che la mamma è una guerriera, che non accetta la sconfitta".

E la sconfitta era una possibilità molto concreta. A 51 anni, racconta, il suo agente l'ha abbandonata e, a causa della sua posizione sui vaccini, ha avuto difficoltà a trovare lavoro e ha quasi perso la casa per questo motivo. "Credo che si possa dire che sono stata una cattiva ragazza perché non ho seguito le regole un paio di anni fa. Quindi, non voglio essere mai più in balia di mandati, scioperi o cose del genere".

De Matteo ha interpretato Adriana nelle prime cinque stagioni de I Soprano. Dopo che il suo personaggio è diventato un'informatrice dell'FBI, Tony Soprano (James Gandolfini) ha ordinato di ucciderla. Silvio Dante (Steven Van Zandt) l'ha uccisa in un episodio memorabile, ma la de Matteo è poi tornata per due episodi nella sesta stagione. Per questo ruolo ha vinto un Emmy nel 2004.