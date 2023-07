Perché Elena Sofia Ricci ha lasciato I Cesaroni?

Non tutti gli attori sono disposti a restare bloccati per anni in un personaggio: la televisione, sotto quest'aspetto, può risultare un impegno particolarmente esigente, al punto da spingere qualcuno a mollare un progetto nonostante numeri di tutto rispetto. Fu, ad esempio, il caso di Elena Sofia Ricci ne I Cesaroni.

Come sicuramente ricorderete, Ricci aveva interpretato Lucia Liguori, compagna del Giulio interpretato da Claudio Amendola, sin dalla prima stagione dell'amatissimo show andato in onda su Mediaset a partire dal 2006: la nostra, però, finì per essere solo un personaggio ricorrente nel corso della quarta stagione della serie, per poi tornare quasi a tempo pieno durante la quinta stagione prima di allontanarsi definitivamente dalla Garbatella.

"Una decisione a cui stavo pensando già dall'inizio. Avevo firmato un contratto per tre serie e quindi mi ero già data un limite. Per avere la libertà di prendere le distanze. I Cesaroni sono una famigliona incredibile e io sono un tipo monogamo e affezionato" furono le parole di Elena Sofia Ricci all'epoca dell'annuncio del suo addio alla popolarissima serie.

Scelte professionali, insomma, dopo le quali l'attrice decise di non tornare più sui propri passi: scelta giusta o sbagliata? A voi l'ardua sentenza! Per chi avesse bisogno di un recap, intanto, ecco il nostro riassunto del finale de I Cesaroni.