Perché Emilia Clarke aveva paura di esssere licenziata da Game of Thrones?

Sono passati ormai 12 anni dal debutto di Game of Thrones su HBO e quattro dal clamoroso finale che non ha esattamente convinto tutti i fan della saga tratta dai romanzi di George R.R. Martin. Tuttavia, Emilia Clarke ha ricordato recentemente come alla fine della prima stagione della serie temeva davvero che sarebbe stata licenziata e rimpiazzata.

Infatti, dopo la prima stagione di Game of Thrones nel 2011, Emilia Clarke ha subito un'emorragia cerebrale che le ha causato un'afasia che ha seriamente minacciato il suo ruolo nello show.

In un recente profilo di Harper's Bazaar, la Clarke ha parlato della sua emorragia cerebrale. L'attrice ha dichiarato che la sua preoccupazione principale non era quella di morire, anche se la condizione comporta un tasso di mortalità del 33%, bensì quella di essere licenziata da Game of Thrones.

"Non avevo paura di morire. Avevo paura di essere licenziata! Avevo deciso: 'Questa non è una cosa che mi definirà'. Non ho mai ceduto alla sensazione del 'Perché io? È uno schifo'. Mi ero detta: 'Devo tornare a lavorare'".

Poco dopo la prima stagione di Game of Thrones, Clarke si stava preparando per le riprese quando ha avuto un "brutto mal di testa". Durante l'allenamento per lo show, ha avuto un improvviso collasso ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove le è stata rapidamente diagnosticata un'emorragia subaracnoidea che, in parole povere, è un'emorragia cerebrale. Clarke è fortunata ad essere sopravvissuta, poiché questa emergenza medica provoca la morte immediata di un terzo dei pazienti.

Due anni dopo, Clarke subì un'altra emorragia cerebrale e un'operazione di routine per risolvere l'emorragia andò terribilmente male. In seguito, Clarke ha dovuto affrontare un dolore insopportabile e ha sperimentato l'afasia, un disturbo che compromette la capacità di parlare. Come attrice, questo ha fatto sì che Clarke temesse seriamente per il suo ruolo in Game of Thrones. Si sentiva "a pezzi" e temeva che i produttori dello show la considerassero una "persona inaffidabile" e la licenziassero.

Con determinazione e perseveranza, Clarke è riuscita a superare l'afasia e molti non ne erano nemmeno a conoscenza fino alle sue rivelazioni nel 2019.