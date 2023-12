Perché Emma Stone non fu presa per The O.C.? Non le piaceva il ruolo

Oggi il nome di Emma Stone richiama progetti e produzioni importanti, ma c'è stato un passato in cui anche l'interprete di Hollywood era un'emergente e nei primi anni duemila fu vicina ad entrare nel cast di The O.C. Ecco perché la sua presenza nella iconica serie è sfumata.

Oggi l'attrice sta esplorando nuovi campi cinematografici e artistici, tanto che, di recente, Emma Stone ha espresso il suo interesse nel voler girare un film muto. Ma nei primi anni duemila la Stone stava cercando l'affermazione, e fu vicina a partecipare a The O.C. La sua mancata presenza è stata spiegata nel libro Welcome To The O.C.: The Oral History, scritto da Alan Sepinwall. Si tratta di un progetto editoriale che ha rivelato molto del dietro le quinte della iconica serie degli anni Duemila. Nel libro vengono riportate le parole della produttrice esecutiva Stephanie Savage e del creatore di The O.C. Josh Schwartz, che riguardo al casting hanno rivelato:

“Abbiamo incontrato parecchie persone. Abbiamo visto Hayden Panettiere, abbiamo visto Britt Robertson. Lily Collins. Abbiamo anche avuto un incontro con Emma Stone".

Emma Stone in The O.C. avrebbe potuto interpretare il personaggio Kaitlin Cooper, ovvero la subdola sorella di Marissa. Ma la Stone non si sentiva adatta alla parte ed il ruolo è andato a Willa Holland. Il rammarico dei produttori è stato tanto, anche perché la carriera di Emma Stone è decollata nei successivi anni ed il suo talento la sta portando a esplorare territori cinematografici piuttosto particolari.

A gennaio vedremo la popolare interprete in Povere Creature, ma il sodalizio con il regista greco proseguirà, dato che la stessa Stone ha dichiarato di voler girare ancora due film con Yorgos Lanthimos.