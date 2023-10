Ecco perché i fan di One Piece dovrebbero ringraziare The Witcher per una scena

Il live-action di One Piece più legato a The Witcher di quanto sembri: entrambe le serie TV Netflix sono un adattamento di personaggi su carta e il regista ha persino paragonato Emily Rudd a Henry Cavill ma c'è dell'altro e tutto il fandom che ha dato la benedizione all'adattamento dovrebbe ringraziare The Witcher per alcune scene action.

Le due serie TV, infatti, condividono lo stesso regista: Marc Jobst. Quest'ultimo ha appreso molto dalle scene ricche di azione di The Witcher per poi applicare ciò che aveva imparato con il Lupo Bianco nell'adattamento live-action del celebre manga di Eiichiro Oda che di combattimenti ne ha parecchi: "Volevo attori che non solo sapessero recitare, ma che sapessero anche portare avanti parte dell'azione - ha detto Jobst a ScreenRant+ -. Se devi costantemente sostituire l'attore con le controfigure le scene d'azioni non hanno il risultato che cerco: l'ho imparato in The Witcher con Henry Cavill".

L'idea di Jobst per One Piece, infatti, era di girare le scene action con inquadrature grandi, lunghe e più fluide possibili per un effetto di continuità. Con un uso massiccio delle controfigure, dunque, la resa non sarebbe stata uguale in quanto l'azione viene interrotta quando l'attore viene sostituito dalla sua controfigura.

La scelta del cast dunque ha avuto un grosso impatto sulla buona riuscita delle scene d'azione che hanno ottenuto grande successo tra il pubblico: adesso che il live-action targato Netflix è stato rinnovato per una seconda stagione ecco tutti gli aggiornamenti su One Piece 2!