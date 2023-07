Perché è finita la serie Criminal Minds? Storia completa della cancellazione

Come è ovvio che sia anche le serie di lungo corso giungono a una conclusione, che sia naturale o per volontà del network che le produce. È successo anche a Criminal Minds, ma come mai la serie era finita? Cerchiamo di capirlo assieme.

Quindici stagioni trasmesse sulla CBS dal 2005 al 2020 per Criminal Minds, con la bellezza di 334 episodi. Personaggi rimasti nel cuore dei fan che hanno seguito il prodotto per ben quindici anni. Non ci sono però stati conflitti tra il cast e i produttori, anzi, sembra addirittura che si fosse parlato fin dall'inizio di chiudere lo show verso la quattordicesima stagione.



Bisogna poi tenere conto che dopo quindici stagioni gli ascolti dello show non erano altissimi, e già il rinnovo per la quattordicesima stagione era arrivato un po' all'ultimo, confermando che la successiva sarebbe stata l'ultima.

C'è anche da dire che negli anni non è stato tutto rose e fiori per quanto riguarda la produzione degli episodi. Mandy Patinkin, che interpretava Jason Gideon, ha abbandonato lo show abbastanza presto per lo stress, addirittura criticando la scelta di avervi preso parte fin dall'inizio.

Poi però c'è stato il licenziamento di Thomas Gibson, interprete di "Hotch", uno dei volti principali di Criminal Minds. Si parlava di percosse sul set in occasioni diverse, corsi per il controllo della rabbia e infine il licenziamento da parte del network per aver preso a calci un produttore esecutivo.

Ci sono poi state Page Brewster e A.J. Cook che entravano e uscivano da Criminal Minds pare per problemi di budget.

Insomma, di problemi ce ne sono sempre stati, eppure Criminal Minds si è conclusa con relativa tranquillità per quanto riguarda il pubblico. Nonostante la CBS non abbia mai ufficialmente spiegato perché ha chiuso la serie è comunque arrivato il revival di Criminal Minds, a dimostrazione di un amore dei fan che è ancora molto vivo.

E voi conoscevate tutti questi retroscena su Criminal Minds? State guardando il revival?