Perché Friends è finito? Riscopriamo i motivi della chiusura

Friends si è conclusa nel 2004 dopo dieci stagioni, e poiché è stata una serie di grande successo ed è considerata una delle migliori di tutti i tempi, è stata una sorpresa per alcuni vederne la chiusura dopo dieci stagioni.

Creato da David Crane e Marta Kauffman, Friends fece il suo debutto sulla NBC nel 1994 e divenne molto popolare rapidamente grazie alla sua narrazione e alla facilità con cui i suoi personaggi erano riconoscibili. Friends ha raccontato la vita, fatta di alti e bassi, di un gruppo di sei amici che vivevano a New York City e facevano del loro meglio per districarsi nei meandri dell'età adulta.

Monica, Phoebe, Rachel, Joey, Chandler e Ross, insieme a molte delle loro battute, sono ora una parte importante della cultura pop. Allora perché si concluse dopo sole dieci stagioni? Pare che Crane e Kauffman, tempo fa, hanno condiviso la notizia che non avrebbero mai realizzato un'altra stagione di Friends se tutti i membri del cast non fossero stati d'accordo, poiché avevano creato la stagione 10 in modo da chiudere gli archi dei personaggi.

È anche possibile che Friends stesse diventando insostenibile in termini di costi di produzione, poiché il cast stava già ricevendo un grosso compenso che poteva solo aumentare con altre stagioni in programma. Un altro possibile motivo è il cambiamento delle tendenze in TV, con le sitcom che diventavano meno popolari con l'inserimento prepotente delle serie drammatiche. Naturalmente, c'è anche la possibilità che il cast non volesse continuare con la serie, dato che ne faceva parte già da 10 anni, ed era giusto per loro avere la possibilità di esplorare altri ruoli nel cinema e in TV.

