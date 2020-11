Perché guardare La casa di carta? 5 motivi per vederla

La Casa di Carta è una delle serie di punta di Netflix tanto che ogni stagione riesce a rompere i record della precedente. La Casa di Carta - Terza Parte, ad esempio, è una delle più viste in soli sette giorni dell'intera piattaforma Netflix ed è anche la serie in lingua non inglese più vista sulla piattaforma streaming.

Nonostante i tanti pregi e qualche difetto, vediamo insieme i 5 motivi per vedere La Casa di Carta in attesa della nuova stagione.

Il primo è che La Casa di Carta è una serie che sfida ogni regola logica. È vero, non è propriamente un pregio, ma vi permette di stare costantemente attenti ad ogni scena e anche quando penserete di aver capito tutto, in realtà non avrete capito niente. Ogni minuzia è creata ad arte dalla mente geniale del Professore che deve fare i conti con una tutt'altro che impreparata polizia. Questo vi appassionerà e vi renderà sicuramente curiosi, anche se qualche scelta sarà alquanto irrealistica.

Per questo motivo la seconda ragione per vedere La Casa di Carta è proprio la trama. Anche questa non è incredibilmente originale, ma è decisamente appassionante. La storia è lineare e coerente, anche quando questa coerenza stona appunto con la logica. Le vicende sono appassionanti e mai noiose e intrecciano azione e romanticismo in un turbinio perfetto e memorabile. Una buona serie è quella che appassiona, nonostante le lacune, e questa caratteristica non manca sicuramente.

Trattandosi di una storia di rapine molto coraggiose, non possono mancare i colpi di scena e questo è indubbiamente il terzo motivo per guardare La Casa di Carta. Grazie all'ottima interpretazione di tutti i membri del cast, si riesce a raggiungere la suspense lasciando gli spettatori sempre col fiato sospeso come se fossero all'interno delle vicende narrate. C'è spazio anche per qualche scena comica e più leggera, ma l'azione è la vera protagonista e ovviamente non mancano le scene forti e inaspettate.

La quarta motivazione è che ogni evento ha una sua ragione nobile per cui deve accadere. Detta così sembra che vogliamo difendere dei ladri, ma almeno la volontà non è quella di arricchirsi e basta andando ad uccidere chiunque provi a bloccare il loro percorso. La loro idea è quella di produrre denaro e oro prima dalla Zecca di Stato spagnola e poi dalla Banca di Spagna. Denaro che loro stessi distribuiscono ai cittadini spagnoli (in parte) e oro che rappresenta le riserve spagnole avuto durante gli anni del colonialismo. Insomma, cosa si sta facendo di male? Oltre ad una decina circa di reati gravissimi, ma cosa volete che siano?!

Infine l'ultima ragione per vedere La Casa di Carta sono le storie d'amore. Anche in questo caso alcuni le hanno odiate anche perché hanno iniziato a prendere il sopravvento negli ultimi episodi, ma sono anche la valvola di sfogo per una serie che sarebbe troppo incentrata sull'azione asettica come se i componenti fossero dei robot. Invece hanno anche dei sentimenti e per nulla convenzionali. Insomma La Casa di Carta è una serie a tutto tondo e anche decisamente progressista sul piano sentimentale.

