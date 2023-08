Perché Henry Cavill ha lasciato The Witcher? 'È un ruolo impegnativo'

Mentre la terza stagione di The Witcher ha raggiunto la sua chiusura, si è ritornato a parlare di una delle notizie più scottanti dell'anno che ha sicuramente cambiato le prospettive future della serie e la direzione che potrebbe prendere il racconto nelle prossime stagioni.

L'addio di Henry Cavill al ruolo di Geralt in The Witcher ha deluso tantissimi fan della saga e della serie. Da molti era stato definito l'attore perfetto per vestire i panni del personaggio ma, divergenze riguardo i progetti futuri dell'attore pare abbiano portato ad un definitivo allontanamento tra Cavill e la produzione di The Witcher. L'attore, che è stato protagonista della serie dal suo debutto su Netflix avvenuto nel 2019, pare abbia prospettive diverse per il suo futuro professionale.

Ovviamente, l'addio di Cavill renderà la produzione della quarta stagione molto più complicata rispetto alle precedenti. Marc Jobst, regista che ha diretto diversi episodi di The Witcher ha commentato l'uscita di scena dell'attore, parlando di come la serie sia un prodotto "molto difficile da realizzare". "Guarda, Henry ha tre stagioni, questi sono spettacoli impegnativi da realizzare, sai, sono grandissimi. Henry fa ogni singola delle sue acrobazie, non permetterà nemmeno una mano diversa falla sua, se stai facendo un primo piano di una mano che afferra una spada, deve essere la sua mano" ha raccontato. "Stai lavorando con un atleta incredibile, prima di tutto, che si allena ore prima e ore dopo, hai girato per 12 ore e che si preoccupa profondamente del lavoro che fa" ha concluso.

In attesa di sapere qualcosa di più sulla quarta stagione, vi consigliamo il nostro speciale su cosa non ha funzionato in The Witcher 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!