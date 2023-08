Perché House of the Dragon 2 avrà meno episodi della prima stagione? Lo ha spiegato la regista Clare Kilner, mentre le riprese dei nuovi episodi di House of the Dragon continuano senza sosta in Gran Bretagna.

Parlando con The Hollywood Reporter, la Kilner ha spiegato il motivo alla base del motivo per cui House of the Dragon stagione 2 avrà otto episodi, ovvero due in meno rispetto ai dieci episodi della stagione 1. A quanto pare, la decisione di ridurre il totale degli episodi per la prossima stagione del prequel di Game of Thrones è stata presa dallo showrunner Ryan Condal, rimasto l'unico autore-capo della serie showrunner dopo l'addio del regista Miguel Sapochnik.

"Nella prossima stagione avremo otto episodi meravigliosi pieni zeppi di tantissimi elementi, al punto che a volte abbiamo avuto problemi a ridurli entro l'ora di durata. Ma la decisione di Ryan è stata quella di concentrare il maggior numero di eventi nel minor numero possibile di episodi, tagliando tutto quello che non sentivamo necessario: ciò si tradurrà in una stagione piena di emozioni e con episodi visivamente eccitanti." In sostanza, un minor numero di episodi totali permetterà alle puntate realizzate di prosperare dal punto di vista del budget e dei contenuti.

Adattato da Fire & Blood di George R.R. Martin, la prima stagione del prequel de Il Trono di Spade è stata accolta con il plauso della critica e ha ricevuto nove nomination agli imminenti Emmy Awards del 2023, inclusa una nomination per Miglior serie drammatica. Il primo episodio di House of the Dragon è la premiere più vista nella storia della HBO e ha portato rapidamente al rinnovo della seconda stagione, addirittura prima che il secondo episodio andasse in onda.

