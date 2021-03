Perché ne I Griffin tutti odiano Meg? Il segreto dietro il personaggio

Nel corso delle 18 stagioni di I Griffin, nessun personaggio è stato maltrattato come Meg Griffin. Tutti si sfogano su di lei, dai compagni di scuola alla sua stessa famiglia che dimentica anche il suo compleanno, ma come mai tutti odiano Meg?

Una piccola spiegazione ci è stata fornita nel secondo episodio della decima stagione intitolato Seahorse Seashell Party nel quale Meg affronta Peter. Gli fa notare come venga costantemente maltrattata dalla sua famiglia e sia il bersaglio delle battute di tutti. Afferma anche che Peter andrebbe in prigione se qualcuno vedesse il modo in cui la tratta.



Peter è scioccato e in pochi istanti, l'intera famiglia inizia a criticarsi a vicenda violentemente, con Peter che corre via nella sua stanza in lacrime, lasciando Meg e Brian da soli a discutere della situazione.



Nonostante Brian si complimenti con lei per aver difeso se stessa, Meg conclude che la sua famiglia non può sopravvivere senza un "parafulmine" qualcuno che assorba la disfunzione della famiglia e li tenga insieme. Decide quindi di scusarsi e perdonare la sua famiglia per quello che è appena successo e risponde che stava sfogando i suoi problemi sugli altri, sistemando la situazione.



Meg è di fatto il capro espiatorio, in modalità perpetua di umiliazione, ed essendo stata probabilmente “un incidente”, Peter e Lois sono infelici e sfogano la loro frustrazione sulla figlia che diventa il punto focale per i loro sentimenti repressi.



Di conseguenza Meg ha dei problemi di salute mentale che si riflettono sulla sua vita sociale e la rendono il centro delle frustrazioni di tutti.

