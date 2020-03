Perché era importante che Batwoman infrangesse una determinata regola nello show

Nel quindicesimo episodio della prima stagione di Batwoman, Kate Kane supera un limite che il cugino Bruce si è sempre imposto di non oltrepassare. Vediamo perchè era una mossa necessaria secondo la showrunner della serie, Caroline Dries.

In Off with her Head, Kate (Ruby Rose) uccide a mani nude August Cartwright (John Emmet Tracy) per aver dissacrato il corpo della madre, infrangendo così la più importante delle regole presenti nel codici morale di Batman: non uccidere.

Nell'Arrowverse, in realtà, abbiamo visto come anche gli eroi si siano macchiati di questo tipo di crimine. Ad ogni modo, la showrunner di Batwoman, Caroline Dries, aveva già le idee chiare al riguardo fin dai primi episodi: "Sapevo fin dall'inizio che Kate avrebbe dovuto uccidere qualcuno, e chi sarebbe stato quel qualcuno. [...] Era solo una questione di quando sarebbe successo. Ma doveva accadere in un momento in cui Batwoman si sentiva al suo meglio e aveva piena fiducia nelle sue abilità e nella missione, salvo poi superare il limite. Per una buona ragione, secondo me".

Ed è stato un passo importante nella ricerca dell'identità di questa nuova eroina.

"Stavo cercando di capire la moralità e l'identità di Kate. C'è questo presupposto secondo il quale, siccome indossa u costume come quello di Batman, allora le regole di Batman debbano essere le stesse per Kate. Batman non uccide le persone. E a inizio stagione, nel mentre ne parlavo con gli sceneggiatori, ho notato che tutti davano questa cosa per scontata. Ma per me un codice morale è qualcosa che deriva dal tuo viaggio personale, e Kate era appena partita. Non conosceva anora i suoi limiti morali, il suo codice. Non avrebbe potuto finché non si fosse ritrovata in una situazione che avrebbe messo alla prova le sue convinzioni. Per questo la vediamo sviluppare un suo proprio codice, dettato - non direi necessariamente dai suoi errori - da ogni sua mossa" spiega Dries.

Ricordiamoci sempre, dunque, che Batwoman non è Batman.

E con questo in mente, attendiamo il prossimo episodio dello show targato The CW, A Narrow Escape, che andrà in onda domenica 29 marzo in America.