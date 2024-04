Perché Invincible 2 ha licenziato Ezra Miller e affidato il suo ruolo ad un altro attore?

Perché Invincible 2 ha licenziato Ezra Miller? Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato che Ezra Miller non ha fatto parte della nuova stagione di Invincible dopo aver doppiato il personaggio di D.A. Sinclair nella prima stagione.

Il recasting, con il ruolo affidato all'attore Eric Bauza, è arrivato senza grossi annunci ed è stato scoperto solo durante la messa in onda del penultimo episodio della stagione, arrivato su Prime Video la scorsa settimana, tuttavia in una nuova intervista con Variety il creatore della saga Robert Kirkman ha provato a fare chiarezza sulla questione:

"Come abbiamo visto in precedenza con il ruolo di Rick Sheridan, interpretato da Jonathan Groff nella prima stagione e da Luke Macfarlane nella seconda stagione, è una cosa che può capitare. Lo abbiamo visto accadere anche in serie tv live-action famose come Game of Thrones: quando hai un cast così grande e registri le voci dei doppiatori con tempistiche diverse, a volte le disponibilità dei singoli attori possono cambiare e si rende necessaria una riformulazione del cast, anzi penso che capiterà spesso in futuro. Per quanto riguadra Eric Bauza, credo che abbia un talento immenso e ho adorato lavorare con lui, è stata una vera opportunità grazie all'enorme esperienza che ha."

