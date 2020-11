Perché Izzie ha lasciato Grey's Anatomy? Tutto su uno degli addii più dolorosi

Grey’s Anatomy ha visto andarsene molti personaggi, principalmente quelli della prima stagione, e tra questi c'è Izzie di Katherine Heigl il cui addio è stato tutt'altro che piacevole e ben organizzato.

Creato da Shonda Rhimes, Grey's Anatomy ha debuttato sulla ABC nel 2005 ed è stato così ben accolto dalla critica e dagli spettatori che è sopravvissuto per oltre 10 stagioni, senza alcun segno di interruzione. Recentemente è uscita anche la diciassettesima stagione del noto medical drama, ma torniamo un po' indietro nel tempo per raccontare alcuni importanti eventi.

La protagonista della serie è sempre stata Meredith Gray (Ellen Pompeo), che ha iniziato come stagista e ora è a capo della chirurgia generale al Grey Sloan Memorial Hospital. Molti personaggi che sono diventati i preferiti dai fan hanno iniziato la loro carriera in Grey’s Anatomy al fianco di Meredith, così come Cristina Yang (Sandra Oh), George O'Malley (T.R. Knight) e Izzie Stevens. La storia di quest'ultima si è rivelata piuttosto dura e il suo abbandono pare essere legato ai problemi dietro le quinte.

Nella quinta stagione, a Izzie venne diagnosticato un cancro e dopo un complicato trattamento e intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello (eseguito nientemeno che da Derek Shepherd) le sue condizioni sono migliorate.

Izzie tornò al lavoro ma venne licenziata dopo aver somministrato un dosaggio sbagliato di medicinale a un paziente. Da quel momento in poi, tutto è andato in discesa per il personaggio e le sue apparizioni nello spettacolo sono diventate sporadiche. La dottoressa è stata costretta a lasciare Seattle per iniziare una nuova vita e in seguito ha inviato i documenti per il divorzio ad Alex Karev.

L'arco narrativo di Izzie si è concluso completamente quando è finito anche quello di Alex dato che quest'ultimo ha lasciato la sua partner Jo e la città di Seattle per tornare con Izzie dopo aver trovato un lavoro come oncologo chirurgico e aver partorito due gemelli il cui padre era proprio Alex.

In realtà, però, prima della storia del cancro di Izzie, c'erano alcuni problemi dietro le quinte che sembrano aver spinto gli sceneggiatori a trovare un modo per sbarazzarsi di Izzie e tutto risale al 2008.

In quell'anno Katherine Heigl rifiutò di presentare il suo nome per una nomination agli Emmy Awards, affermando che non le era stato dato abbastanza spazio nella serie per giustificare una nomination. Anche se in seguito cercò di spiegare cosa intendesse veramente, il danno era già stato fatto, e anche se si scusò con Rhimes, quest'ultima affermò a Oprah Winfrey che non era sorpresa e che conosceva bene il carattere della Heigl.

Dopo di ciò, iniziarono ad emergere voci sugli sceneggiatori di Grey's Anatomy che pianificavano di uccidere Izzie, ma la trama del cancro arrivò un paio di stagioni dopo. Nel 2009, la Heigl chiese di essere sciolta dal suo contratto 18 mesi prima, spiegando che voleva trascorrere più tempo con la sua famiglia e che non era rispettoso per i fan della serie vedere Izzie andare e venire.

Indubbiamente queste azioni compiute dall'attrice portarono a delle amarezze dentro l'equipe della serie tanto che una volta Rhimes si riferì a lei durante un'intervista con il The Hollywood Reporter mentre parlava degli attori problematici, dicendo che nel suo show Scandal non c'erano "Heigls", e che si rifiutava di lavorare con "persone cattive".

Heigl, purtroppo, ha la reputazione di persona non molto piacevole con cui lavorare, motivo per cui non ha partecipato a grossi progetti dai tempi di Grey's Anatomy.

