Perché Jamie Foxx ha cambiato il proprio nome?

Jamie Foxx ha recentemente dichiarato come intende proseguire la sua carriera dopo la guarigione dai suoi misteriosi problemi di salute. Allo stesso tempo Foxx, il cui nome originale era Eric Marlon Bishop, ha deciso di svelare le motivazioni dietro il cambio di nome, e perché questa scelta è stata tanto decisiva.

Cambiare nome è una pratica parecchio comune all’interno del mondo di hollywood, tra gli esempi più famosi abbiamo Natalie Portman, Vin Diesel e Tom cruise. Ma Jamie Foxx è stato quasi costretto da particolari cause che lo hanno portato a questa decisione, l’attore ha così dichiarato:

“Andavo a fare stand up comedy a Los Angeles, facevo mettere il mio nome in lista, Erik Bishop, salivo sul palco, facevo un grande show, da standing ovation, ok? Provo a tornare per le due settimane successive, e non mi fanno salire sul palco, perché la lista era gestita da altri comici, che alla vista del mio nome dicevano “assolutamente no””

Foxx si accorse allora che la competizione che c’era tra gli uomini non era uguale tra le donne:

“Mi accorsi che ogni volta si presentavano 100 uomini, e un paio di ragazze – così mi dissi “devi scrivere sulla lista nomi possibilmente unisex da utilizzare: Stacy Brown, Traci Green, Jamie Foxx”

Da allora l’attore ottenne sempre più spazi e opportunità fino a raggiungere la fama odierna, decidendo di cambiare definitivamente il proprio nominativo.

Di recente è uscito il trailer di Hanno clonato tyrone e il nuovo video del film Netflix mostra Jamie Foxx in splendida forma voi che ne pensate?